Deputatul Daniel Ghita a avut un discurs socant in Parlament: "Aceste fantome ne urmareste si ne otraveste!" Ce a putut sa spuna fostul luptator

Fostul kickboxer Daniel Ghita a ajuns viral in urma unui discurs sustinut in plenul Camerei Deputatilor.

Deputatul PSD a luat cuvantul pentru a lansa un atac la adresa deputatului Mihai Politeanu de la USR Plus. In timpul discursului, Ghita a atras atentia prin numeroasele greseli de exprimare pe care le-a facut in ciuda faptului ca a citit tot de pe cateva foi pe care le-a avut in maini.

"Cu buna credinta si speranta, numai in concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competenta respectiva, dar in mod misterios tinute pe loc" a fost fraza cu care fostul sportiv si-a inceput discursul, continuand intr-o maniera care a starnit o multime de comentarii pe retelele de socializare.

"Sunt colegi de-ai nostri din Parlament care efectiv arunca de fiecare data cu noroi, vorbe fara acoperire in fapte, delatiuni mizerabile, specifice fostei securitati. Ce sa intelegem de aici, ca aceste fantome a trecutului ne urmareste si ne otraveste vietile si astazi, sau ca unii dintre noi sunt copiii fostilor securisti, care au distrus destine si vieti?", a spus Daniel Ghita.

Imaginile au devenit virale pe internet, iar comentariile dure nu au intarziat sa apara.

