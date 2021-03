EXCLUSIV | Gigi Becali s-a RAZGANDIT, FCSB nu mai joaca la Pitesti! Unde vor disputa ros-albastrii meciurile de pe teren propriu 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

FCSB este nevoita sa se mute de pe Arena Nationala dupa derby-ul cu CFR Cluj, programat vineri, 19 martie. Stadionul urmeaza a fi predat catre UEFA pentru organizarea Campionatului European, iar masura s-a luat pentru ca gazonul sa fie protejat.

Oficialii ros-albastrilor au inceput sa caute variante, iar una dintre ele a fost stadionul lui FC Arges, dupa cum a confirmat chiar Jean Vladoiu. Valeriu Argaseala a luat legatura cu oficialii pitesteni pentru a se interesa de arena, insa Gigi Becali s-a razgandit.

Patronul FCSB nu vrea sa mute echipa atat de departe, iar alegerea sa a fost stadionul Astrei, de la Giurgiu. Astfel, meciurile din playoff si cel cu Universitatea Craiova din sezonul regular se vor disputa pe arena 'Marin Anastasovici'.

"Nu jucam la Pitesti, jucam la Giurgiu. Nu avem unde sa jucam. La Pitesti daca vrem, putem juca oricand, dar e mai bine la Giurgiu, e mai aproape", a spus Gigi Becali la PRO X.

Intrebat despre visul sau de a juca in Ghencea, patronul a raspuns transant, lansand un nou atac la adresa lui CSA: "Eu nu am renuntat la nimic din ce este drept, dar eu vreau pace. Pacea e mai mare decat dreptatea. Nu vreau scandal. E si o chestie de dreptate si ambitie. Eu aduc 300 de milioane si ei: 'Nu ai voie, tu, Becali, sa joci aici'. Ei joaca in a treia divizie, cum adica eu nu am voie sa joc?".