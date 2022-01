Noul transfer al „câinilor” a vorbit despre venirea în Ștefan cel Mare: ”Dinamo nu se refuză!”

Fotbalistul dat afară de Laszlo Balint a fost adus de Flavius Stoican, fiind al doilea transfer al iernii după Răzvan Patriche. Fundașul dreapta a evoluat în doar trei partide în acest sezon.

Tomozei a vorbit despre transferul la penultima clasată din Liga 1, spunând că nu ar fi putut refuza oferta primită de la gruparea din Ștefan cel Mare.

”Bine că s-a rezolvat și sper să fie într-un ceas bun! Ne-am înțeles și am semnat pe șase luni, iar dacă ne salvăm de la retrogradare contractul va fi prelungit automat pe un an de zile.

Eu am spus-o de prima oară când am fost sunat că Dinamo nu se refuză din punctul meu de vedere, chiar dacă se află într-o situație mai rea. Au mai fost discuții și oferte, dar când am fost sunat de Dinamo am zis stop și că vreau să joc aici. Pentru mine înseamnă mult să ajung la Dinamo, pentru că nu mulți au șansa asta.

Am avut două discuții și două oferte de la echipe din play-out. Da, puteam să îl am antrenor de două ori (pe Flavius Stoican). Am fost sunat de dânsul și am zis că a treia oară e cu noroc și o să facem o treabă bună. Mister m-a sunat prima oară și m-a întrebat dacă vreau să vin și am zis da din prima. Am discutat apoi cu domnul Mureșan și s-a luat legătura cu impresarul meu.

Eu îmi doresc să nu dezamăgesc și să demonstrez că am valoare și că pot să joc la Dinamo. Pe primul plan e să se salveze Dinamo, nu unde joacă Tomozei sau ce joacă Tomozei! Trebuie să rămânem cu orice preț în Liga 1.â

Sincer nu am discutat cu Flavius Stoican despre acest lucru deocamdată (despre poziția pe care va juca). Acum merg la Săftica și voi vorbi cu Mister. Pe mare parte din băieți îi cunosc și cred că o să îmi fie mai ușor. Merg în cantonament și dau drumul la pregătire că am nevoie”, a spus Marius Tomozei, pentru Fanatik.

FC Snagov, Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, ASA Târgu Mureș, FC Costuleni, FC Caransebeș, FC Botoșani, CS Mioveni, Luceafărul Oradea, Dunărea Călărași, ACS Energeticianul, Metaloglobus și UTA sunt precedentele echipe ale lui Tomozei. Acesta este al doilea transfer al iernii pentru Dinamo, după Răzvan Patriche.