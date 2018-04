FCSB poate pierde PUNCTE din cauza lui Becali! CUTREMUR in Romania: ce lovitura URIASA ii poate da CFR in lupta pentru titlu Prima reactie din cadrul clubului

Campioana Romaniei se poate decide din nou la TAS!

Update 18:58 Stelistii se asteapta sa nu se ajunga la depunctare, chiar daca Becali e in conflict deschis cu Federatia. Cel mai probabil, Becali va fi sanctionat financiar. Amenda patronului FCSB poate merge pana la 100 000 de euro, sustin ros-albastrii!

CFR a cerut la comisii depunctarea Stelei din cauza declaratiilor lui Becali! "Nu se poate ca in anul centenarului sa castige ungurii campionatul" - e mesajul pe care Becali l-a transmis de mai multe ori in ultimele saptamani. Judecata va avea loc saptamana viitoare. Steaua poate pierde puncte! In cazul unui verdict nefavorabil, ros-albastrii se duc la TAS sa le recupereze. Poate fi al doilea an consecutiv in care campioana din Liga 1 se decide la Tribunalul din Elvetia!

Probabil speriat de posibilitatea ca declaratiile sale sa afecteze clubul si sa-i incurce calculele pentru campionat, Becali a declarat ieri ca va renunta oficial la orice legatura cu FCSB! Motivul invocat oficial de patronul Stelei: faptul ca Burleanu a iesit presedinte la FRF. "Nu poate sa ma conduca pe mine Burleanu, o sa apara comunicatul oficial joi, ies din orice asociere cu Steaua", a spus Becali.

Steaua e acum prima in Liga 1, cu 41 de puncte, doua peste CFR Cluj. Mai sunt 5 etape de jucat in play-off.