Noul jucător al Universității Craiova, impresionat de ce-a găsit în România! Ce planuri de viitor are

Fundașul din Guineea Ecuatorială a venit la Craiova cu speranța că va juca alături de olteni în Champions League și spune că e pregătit să dea totul pe teren pentru a-și atinge obiectivul.

Basilio Ndong, obiectiv îndrăzneț în tricoul Universității Craiova

„Personal, îmi doresc să evoluez în UEFA Champions League. Doamne ajută ca în anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiției europene și să câștigăm trofee cu Craiova. Condițiile de antrenament pe care le avem aici sunt foarte bune.

La echipa pentru care am evoluat înainte să vin aici ne-am pregătit pe teren cu gazon sintetic. Toate terenurile din Norvegia sunt de acest tip, artificiale. Când am ajuns aici am observat din prima că avem condiții superbe, mult mai bune decât în Norvegia.

Campionatul de fotbal din România mi se pare bun și extrem de echilibrat. De la an la an, fotbalul a progresat și asta este un lucru foarte bun pentru țară și campionat. Sunt aici să ajut echipa și să dau tot ce am eu mai bun. Vă mulțumesc tuturor pentru modul în care am fost primit”, a spus Basilio Ndong, la conferința de prezentare.

Fundaşul stânga în vârstă de 24 de ani a fost format de clubul Cano Sport din ţara natală, iar începând cu anul 2018 a evoluat numai în Europa.

El a îmbrăcat tricourile formaţiilor FC Shkupi din Macedonia de Nord, KVC Westerlo din Belgia şi IK Start din Norvegia.

Basilio Ndong este al treilea transfer realizat de Universitatea Craiova în această iarnă după atacantul Alexandru Işfan şi fundaşul nord-macedonean Gjoko Zajkov.