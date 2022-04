Dobrin Ramon Gașpar (19 ani) a primit numele marelui fotbalist al lui FC Argeș și al echipei naționale, de la tatăl său, deși feblețea acestuia era Diego Armando Maradona. Tânărul de la Gaz Metan, care a trăit peste 15 ani alături de familia sa în Irlanda și a ajuns la Mediaș de la Cork City, este un tânăr promițător, care a strâns deja 11 prezențe în acest sezon pentru echipa de club și are o selecție la reprezentativa U20, fiind titular în eșecul cu Elveția, 0-5.

S-a născut la Mediaș, a crescut în Irlanda și a debutat la seniori pentru Gaz Metan

"M-am născut în Mediaș și, de la trei ani și jumătate, am stat cu familia în Irlanda. Am stat acolo 15 ani și jumătate. Am jucat patru ani la Cork City, dar și alte echipe, la College Corinthians, de exemplu. Fotbalul de acolo nu este la fel de bun ca în România. Era un nivel mai slab, dar se juca mai fizic, pe forță și pe viteză. Părinții mei lucrează și locuiesc și acum acolo, viața pentru ei era mai ușoară în Irlanda ca în România. Tata m-a vizitat acum, și mâine pleacă în Irlanda, la mama.

Anul trecut m-am întors la Mediaș, doar eu. Inițial, am venit în vacanță la Mediaș și am dat probe la Gaz Metan, la prima echipă. Domnului Mihai Teja i-a plăcut cum jucam și am rămas la echipă. E primul meu sezon la seniori, dar e un sezon mai greu, după tot ce s-a întâmplat. E o situație dificilă, dar, pe de altă parte, am putut să joc mai mult. Am debutat pe 25 iulie cu Farul Constanța, în deplasare. Am dat mâna cu domnul Hagi, a fost o onoare.

Idolul lui este Cristiano Ronaldo și îi copiază seriozitatea

Jucătorul, care îmi place cel mai mult, este Cristiano Ronaldo. Îmi place totul la el și e un model pentru mine. Are calități fizice impresionate și e foarte profesionist, se antrenează din greu. Încerc să îl copiez și eu. Mă pregătesc bine, fac multă sală, încerc să îmi antrenez viteza. Mănânc sănătos, nu beau, nu am tatuaje. Nu am ca model un jucător român. Răzvan Trif mi se pare un adversar greu, am jucat acum contra lui CS Mioveni și îmi place foarte mult și de el, îl urmăream și la antrenamentele de la Mediaș. Dar de Cristiano Ronaldo îmi place cel mai mult.

Tată său a vrut să îl numească după Maradona, dar l-a ales pe Dobrin

Al doilea meu prenume este Dobrin, dar tatăl meu nu ținea cu FC Argeș. Îi plăcea cum juca Dobrin și a vrut ca eu să am numele unui mare fotbalist român. Lui îi plăcea cel mai mult de Maradona. Își lăsase părul mare ca el, era mic la înălțime ca el, semăna foarte bine cu Maradona. Prima dată, a vrut să îmi pună numele Diego sau Armando, dar a ales un fotbalist despre care credea că era cel mai bun din istoria României.

Nu știu foarte multe despre Dobrin, doar ce mi-a zis tata despre el, am mai văzut imagini pe internet și am văzut că era un fotbalist excepțional. Sunt mândru că port numele său și îmi doresc să ajung la fel de bun ca el, dacă este posibil. Aș vrea să fiu Noul Dobrin", a spus Gașpar pentru Sport.ro.