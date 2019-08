"Noi si daca jucam cu Chelsea se zice ca suntem favoriti! Stanciu castiga intr-un an cat toata echipa mea la un loc!" Petrescu, in lupta cu presa

Petrescu nu e de acord nici macar cu ideea ca CFR ar avea sanse egale de calificare cu Slavia Praga in dubla din play-off-ul Champions League.

Petrescu spune ca diferenta dintre cele doua cluburi e imensa: "Stanciu castiga intr-un an cat toata echipa mea la un loc!"

"In Romania, si daca jucam cu Chelsea se spune ca noi suntem favoriti! Slavia e o echipa mult mai buna ca noi, are buget mult mai mare. Mie nu-mi plac meciurile la ore atat de tarzii, dar nu noi am decis, nu e hotararea noastra. Nu stiu daca va juca Stanciu. Va dati seama ce lot au daca il au pe Baluta si nu prinde primii 18. Asa mare vaoare are lotul lor! Stanciu a marcat goluri peste tot pe unde a jucat. De cand a venit la Slavia a marcat deja doua goluri, e un pericol constant. Slavia are multi jucatori in atac, dar Sanciu e jucator de clasa, trebuie sa avem mare grija. el se desprinde de adversar, suteaza de la distanta, trebuie sa fim atenti, sa ne dublam mereu Si sa nu uitam ca ia intr-un an cat castiga toata echipa mea!", a spus Petrescu.