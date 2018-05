Noi probleme pentru Ionut Negoita: Barboianu cere despagubiri mai mari si se gandeste sa mearga la CEDO

In noiembrie 2017, Stefan Barboianu a castigat si la Curtea de Apel Bucuresti procesul cu Ionut Negoita, cel care il acuzase public ca a "blatuit" meciul cu FCSB.

Fotbalistul, nemultumit de cuantumul daunelor morale, scazute de la 1000.000 de euro la 6.000, asteapta de 6 luni de zile motivarea judecatorilor pentru a inainta un ultim apel posibil la instantele din Romania. In cazul in care nu va fi multumit de rezultat, se gandeste sa faca plangere la CEDO.

In iulie 2015, Ionut Negoita, patronul lui Dinamo, a fost judecat de Comisia de Disciplina a FRF, unde a fost suspendat 8 luni si a primit o penalitate de 50.000 de lei, pentru ca nu a reusit sa probeze acuzele facute la adresa lui Stefan Barboianu, despre care spusese ca facuse "blat" in meciul cu FCSB. In cadrul conferintei de prezentare a lui Mircea Rednic in functia de antrenor, afaceristul se intreba despre fostul sau jucator "cum a putut Barboianu sa faca doua faulturi clare in fata arbitrului? Vorbim de golanie, de ticalosie. Nu vorbim de despartire amiabila, a fost dat afara. Stiu cine, stiu locul, stiu si despre cat e vorba! Le voi spune in fata autoritatilor, nu public. Fiecare jucator care va veni la Dinamo va fi bine verificat de acum inainte. Maselele stricate trebuie date afara. Va aduceti aminte cand Mititelu a zis ca e un tradator? A avut dreptate Mititelu si am auzit si de la altii. Si-a tradat colegii, a tradat tot ce inseamna suflarea dinamovista". Din 2015, Barboianu evolueaza la Concordia Chiajna, dupa ce i-a fost reziliat contractul cu Dinamo, la doua zile dupa derby-ul cu FCSB.

In iunie 2017, Barboianu a avut castig de cauza la Tribunalul Bucuresti, acolo unde fotbalistul il daduse in judecata pe finantatorul dinamovist. Desi ceruse daune morale in valoare de 500.000 de euro, judecatorii au decis ca Negoita trebuia sa ii plateasca acestuia doar 100.000 de euro. Dupa apeluri din partea ambelor parti, situatia s-a schimbat radical cateva luni mai tarziu, in noiembrie 2017, cand, la Curtea de Apel Bucuresti, magistratii au intarit ca dreptatea era de partea "apelantului reclamant" Barboianu, dar ca acesta trebuie sa primeasca daune morale de doar 6.000 de euro si, in plus, fotbalistul era obligat sa ii plateasca suma de "1.950 lei drept cheltuieli de judecata in apel catre apelantul parat".

"Nu am primit niciun ban, pentru ca deocamdata asteptam motivarea Curtii de Apel si apoi vom face un alt apel la suma primita. E rusinos ca astept de 6 luni de zile sa primim aceasta motivare. Mai am in Romania doar o instanta unde pot sa fac apel si, daca nu voi primi un verdict pe care sa il consider corect, vreau sa merg la CEDO (n.r. - Curtea Europeana a Drepturilor Omului, numita informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creata pentru sistematizarea procedurii plangerilor in materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei). Suntem extrem de nemultumiti de suma, pentru ca a scazut de la 100.000 de euro la 6.000 de euro. Curtea de Apel a intors cu 90% decizia Tribunalului Bucuresti. Chiar daca mi-a dat castig de cauza, ma nemultumeste ca e diferenta prea mare intre daune. Sunt curios de ce au fost asa de blanzi cu un om care a vrut sa imi distruga cariera de fotbalist. Mi-a adus niste acuzatii grave si nu a prezentat nicio dovada. Nimic!".

Autor: Gabriel Chirea