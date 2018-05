SCINDARE la Dinamo! Apare FCDB? Cornel Dinu vorbeste despre ruptura din cadrul clubului: "Situatia e ca la Steaua"

Cu oferta pe masa din partea unui miliardar grec, dinamovistii sunt impartiti in privinta vanzarii.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Cornel Dinu vrea sa cumpere Dinamo impreuna cu suporterii prin intermediul asociatiei "Dinamovisti pentru Dinamo". Afacerea nu e simpla. Fanii inca nu au strans bani suficienti, iar PCH blocheaza in instanta actele societatii. Mai mult, Negoita s-ar fi inteles cu un miliardar grec pentru cedarea actiunilor. El si-a achitat datoria catre Nicolae Badea si a devenit proprietar de drept al clubului.



"Toata lumea vorbeste despre Dinamo, dar nimeni nu stie adevarul legat de societatile succesive formate la Dinamo, ce s-a intamplat cu ele si cum sunt. Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, la care am aderat si eu, nu va cumpara nimic dupa ce va strange bani, decat dupa ce va face un audit, sa vedem ce e pe acolo. Sunt multe schelete in dulap.

Eu stiu foarte bine care a fost situatia, incepand cu 1992, cand era FC Dinamo Asociatie, dupa care a devenit, in 1994, Asociatia Fotbal Club Dinamo. In 2002, se face contractul acela de asociere cu Hotararea de Guvern si aceasta asociatie are 42% in folosinta spatiile fotbalistice ale Parcului Dinamo. Apoi, in 2005, se infiinteaza o societate comerciala care face un contract de prestari cu societatea-mama. Aceasta societate comerciala este facuta prin participatiunea de cate 500.000 de dolari, deci un capital social de circa 5 milioane, a vreo 7-8 membri fondatori. Aceasta se vinde cu actiunile respective domnului Negoita, in 2013.", a spus Dinu la Digi.



Dinu vede asemanarai intre situatia de la Steaua, acolo unde Armata i-a luat marca lui Becali.

"Situatia de la Dinamo seamana foarte mult cu cea de la Steaua. La Steaua s-au gasit niste oameni responsabili, care tin cu ceea ce reprezinta istoria acestui club si au intervenit. Si acolo s-a facut o societate comerciala, a domnului Viorel Paunescu, vanduta lui Becali, dar palmaresul, sigla, stadionul au ramas la Minister si la clubul Steaua

Daca Ministerul de Interne ar sti totul, ar putea interveni si lucrurile astea sa fie sacre, intangibile si respectate. Ce se vinde acum e pielea ursului din padure. Societatea comerciala facuta in 2005 a vandut in 2013 doar jucatorii. Restul a ramas la societatea-mama. Apare grecul asta si cumpara Dinamo cu patru techini. Pai, acolo sunt valori inestimabile", a mai spus Dinu.

Totusi, legenda dinamovista nu crede in aparitia a doua cluburi ca la marea rivala.

"Nu cred ca se va ajunge pana acolo, pentru ca domnul Badea a dat dovada de multa intelegere. El a lasat societatii cumparate de Negoita dreptul a folosi ceea ce era in patrimoniul Asociatiei Fotbal Club Dinamo, care, succesiv, a suferit niste transformari, in anii '90 si 2000".