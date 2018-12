Barboianu, SHOW TOTAL dupa ce a comis penalty in meciul cu Astra: "Cine mai joaca prost? A, Dinamo e pe locul acela ca e Barboianu vinovat!"

Stefan Barboianu a oferit un veritabil recital la finalul partidei dintre Concordia si Astra, meci incheiat cu victoria giurgiuvenilor, scor 3-1.

Arbitrul Iulian Dima a acordat un penalty dupa un presupus hent al fundasului Concordiei, insa Barboianu spune ca tusierul i-a transmis centralului ca ia decizia gresita.

"A venit acea faza in care si-a batut joc de intreaga echipa, de mine. Ia, du-te acasa Barboiene si culca-te si odihneste-te si incearca sa te refaci psihic ca a gresit un arbitru. Bun, n-a vazut el, bine, ba, dar cand un tusier isi spune 'Nimic, Nimic, Nimic'. Pe ce lume traim, ma, oameni buni? Si noi jucatorii gresim si el greseste. Dar cand colegul tau iti spune ca nu e nimic. Am auzit si eu si altii. Toata banca a auzit. Sunt multi. Inseamna ca toata Concordia a innebunit si el e super. Noi mergem acasa, strangem randurile, mai trece o etapa, vedem ce va fi, psihicul joc. Ei se duc, se linistesc acasa, etapa urmatoare arbitreaza. Eu i-am respectat, nu stiu daca de cand sunt in fotbal m-ati auzit vreodata vorbind un arbitru de rau, dar cand iti bati joc... Ma duc acum acasa si ma uit pe pereti ca prostul. Centralul mi-a zis ca e hent. I-am zis tusierului sa-i spuna ce a zis, nici nu mi-a raspuns. Nici macar nu s-a uitat in ochii mei", a declarat Barboianu la finalul partidei.

Barboianu a trecut apoi in cealalta extrema si a glumit pe seama locului din clasament ocupat de Dinamo, fosta sa echipa.

"La primul gol a fost vinovat Barboianu, la al doilea gol a fost vinovat Barboianu. Si la al treilea tot Barboianu a fost vinovat. E bine? Eu sunt vinovat de tot ce se intampla. Chiajna e pe locul acesta ca e Barboianu vinovat. Dinamo e pe locul acela ca e Barboianu vinovat. Cine mai joaca prost? Tot Barboianu e vinovat. Craiova joaca bine ca le poarta noroc Barboianu cand se mai duce pe acasa", a incheiat Barboianu.