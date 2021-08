"Noi nu știam cum să intrăm în pământ de rușine". Ciprian Deac, reacție sinceră după umilința de la Belgrad 

CFR Cluj defilează în campionat, obținând a șasea victorie din tot atâtea posibile.

Campioana României s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș, datorită golului marcat de Omrani. După meci, Ciprian Deac a vorbit despre situația de la club, lămurind câteva aspecte despre ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână la club.

"Vreau să clarific niște lucruri care m-au afectat foarte mult. Eu, la CFR, sunt doar un angajat. Nu sunt nici patronul clubului să schimb vreun antrenor. Noi nu știam cum să intrăm în pământ de rușine, nu avea cineva chef de cântat. Nu știam cum să ne ascundem. Ne doare când pierdem, pentru că suntem un grup la care pretențiile sunt mari, investițiile sunt mari. Nu ne putem bate joc de investițiile patronului, fiecare înfrângere ne doare.

N-am schimbat niciodată un antrenor, n-am pus niciodată un antrenor. Vreau să mă bucur de fotbal, mai am trei ani de contract. Vin la antrenament cu plăcere, mă deranjează când sunt criticat în presă. Eu sunt primul care ridic mâna când fac un joc slab.", a declarat Deac la finalul partidei, la DigiSport.

"Nu cred că am mai avut șase victorii din șase. Ne bucurăm că am câștigat, toți băieții ne vom gândi de acum la retur. Suntem conștienți că va fi foarte greu, dar nu am depus armele. Vrem să facem un meci mare, să spălăm puțin din acea impresie. Ne jucăm ultima șansă, vom aborda cu cei mai în formă jucători. Va fi un meci și cu FCSB foarte important. Vrem să facem un meci mare.", a adăugat acesta.

