Prima reactie a lui Nicolae Badea dupa ce a cerut schimbarea denumirii lui Dinamo! Ce spune despre o revenire in "Groapa"

Vestile rele nu inceteaza sa vina pentru fanii lui Dinamo.

Dupa problemele financiare si situatia dificila din clasamtent, "cainii" s-ar putea confrunta si cu probleme de identitate, pe modelul rivalilor de la FCSB.

Asta pentru ca fostul actionar clubului, Nicolae Badea, a trimis o notificare catre Liga Profesionista de Fotbal, prin care cere schimbarea numelui societatii care administreaza clubul aflat in prezent in prima liga din "FC Dinamo Bucuresti" in "SC Dinamo 1948 SA", pe motiv ca s-ar creea confuzie intre cele doua entitati.

In acest moment, palmaresul si sigla lui Dinamo apartin echipei conduse de Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, care evolueaza in Liga a 4-a.

Intr-un interviu, Badea nu a vrut sa comenteze decat ca este de acord in totalitate cu ce a spus Cosmin Contra in urma cu cateva zile pentru aceeasi sursa. Intrebat despre posibilitatea de a reveni la conducerea clubului Dinamo, acesta a exclus total aceasta varianta.

"Nu vreau sa comentez decat atat vizavi de Dinamo: cred in interviul oferit de Cosmin Contra! Nu am alte comentarii de facut, a spus destul in 4 pagini de ziar, pe care le-am savurat cu interes. Eu inapoi la Dinamo? Nu, nu, nu!", a spus Nicolae Badea, potrivit GSP.

In prezent, Nicolae Badea detine 7% din actiunile clubului care activeaza in acest moment in Liga 1.

Cu Badea la conducere, Dinamo a castigat 12 trofee: 4 campionate, 6 Cupe ale Romaniei si 2 Supercupe.