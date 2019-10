Nistor are doua oferte tentante! Reactia imediata a capitanului dinamovist: "Nu am cerut si nu voi cere sa plec de la echipa!"

Situatia incerta de la Dinamo le da de gandit jucatorilor cu greutate din vestiar.

Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, ar avea doua oferte importante in acest moment. Potrivit Fanatik, Nistor este dorit in zona Golfului si in Kazahstan, oferte incomparabil mai bune din punct de vedere financiar decat ceea ce ii poate oferi Dinamo.

Conform sursei citate, Nistor ar fi cerut sa fie lasat sa plece fara a avea alte pretentii financiare. Capitanul dinamovist infirma insa ca ar fi discutat cu sefii din "Stefan cel Mare" despre acest lucru.



"Nu am cerut si nu voi cere sa plec de la echipa. Dau totul pentru Dinamo", a declarat Nistor pentru Radio Dinamo1948.