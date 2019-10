"Sunt interesat!" Bomba: Dinamo ar putea avea un patron de LUX! Mircea Lucescu vrea sa ia clubul! Ce a declarat acesta dupa ce Negoita a zis ca vinde actiunile cu 1 leu

Mircea Lucescu ar putea prelua clubul Dinamo.

Ionut Negoita a sustinut astazi o conferinta de presa in care a vorbit despre situatia in care se afla clubul in acest moment si a tinut sa lamureasca fiecare lucru legat de partea financiara a clubului. Patronul "cainilor" a spus ca este dispus sa cedeze 51% din actiuni pentru suma de 1 leu.

Mircea Lucescu a reactionat dupa declaratiile lui Negoita si a spus ca ar fi interesat sa preia clubul, doar ca ar mai trebui verificate anumite chestiuni de ordin financiar, mai exact datoriile pe care le are clubul din Stefan cel Mare.

"Suna interesant ce spune Negoita si trebuie vazut daca este adevarat ca datoriile sunt de doar 500.000 de euro. Eu auzisem ca toate datoriile ajung undeva pe la 10 milioane de euro. Dar chiar da clubul pe un leu? Cum asa? Iti dai seama ca multa lume e interesata! Si eu, si oricine...Vedem ce se va intampla", a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

Ionut Negoita: "Sunt convins ca se va gasi cineva sa preia stafeta!"



Patronul celor de la Dinamo a anuntat oficial ca se va retrage de la Dinamo si este de parere ca in locul sau va veni tot un dinamovist potent financiar.

"Este momentul ca altcineva sa preia stafeta si sa duca acest club mai departe. Eu pana astazi mi-am facut datoria de dinamovist cat am putut eu de bine. De astazi, Ionut Negoita nu mai exista la Dinamo. Eu sunt convins ca se va gasi cineva care sa preia stafeta, dinamovisti potenti financiar, unii chiar cunoscatori ai fotbalului, precum Mircea Rednic, Mircea Lucescu, Ion Tiriac", a declarat Ionut Negoita la conferinta de presa.