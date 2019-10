EXCLUSIV: Milionarul Florica REVINE in cursa pentru Dinamo! Ce conditie clara ii pune lui Negoita ca sa ia clubul

Claudiu Florica n-a renuntat definitiv la Dinamo.

Omul de afaceri nu crede insa in promisiunile lui Negoita legate de pretul de vanzare al clubului si cere pasi concreti din partea acestuia. Florica spune ca va reveni la negocieri in conditiile in care Negoita participa cu bani la stingerea datoriilor.

"Negoita ar trebui sa-si asume limitarea datoriilor la o suma fixa, batuta in cuie, garantata. Atunci putem sa discutam din nou", a spus Florica pentru www.sport.ro.

"Am negociat cu domnul Florica, am fost de acord cu toate propunerile. S-a plecat de undeva de sus si s-a mers spre zero, am vrut binele lui Dinamo. Mi-am dat seama ca au fost doar povesti si dorinta de publicitate. Dupa ce mi-am dat seama ca este o gogoasa umflata, am renuntat sa mai cred ca se va mai face aceasta cedare de actiuni. Cand am negociat, am plecat de la 5 milioane, apoi am ajuns la 3, la doua, la unul. Tot ce discutam, aparea in presa. Conditia era sa vina cu proiectul. Cand s-a ajuns la un leu a disparut in ceata! Asta in conditiile in care spunea ca a verificat actele si ca sunt OK", l-a acuzat azi Negoita pe Florica in conferinta de presa pe care a organizat-o.