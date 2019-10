Dinamo si-a gasit cumparator la 5 ore de la anuntul lui Negoita: "Suntem in negocieri avansate pentru preluarea intregului pachet de actiuni!"

Ionut Negoita a anuntat ca Dinamo este de vanzare pentru un leu.



Patronul lui Dinamo a declarat ca este pregatit sa cedeze pachetul majoritar de actiuni contra sumei simbolice de un leu, dar viitorul cumparator trebuie sa depuna garantie 500.000 de euro pentru a exista siguranta ca sunt platite restantele financiare catre jucatori.

De asemenea, Negoita a facut si un apel catre suporteri si fosti mari jucatori ai clubului sa investeasca la Dinamo pentru a ajuta clubul. Apelul sau a fost receptionat rapid de Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo care anunta printr-un comunicat pe contul de Facebook ca se afla in negocieri cu Negoita si ar putea prelua clubul in zilele urmatoare.



"Dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca reprezentantii 'Asociatiei Dinamovisti Pentru Dinamo' se afla in negocieri foarte avansate cu Ionut Negoita pentru preluarea INTREGULUI PACHET DE ACTIUNI DE LA DINAMO!", se arata in comunicatul suporterilor.