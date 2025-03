Gazdele au trimis în bară, prin Alex Chipciu, în minutul 44, pentru ca imediat după pauză, în minutul 48, Fabry să rateze dintr-o poziţie foarte bună, şutând pe lângă stîlpul porţii lui Anestis.

Singurul gol al partidei a venit în minutul 80, când patru jucători ai oaspeţilor au pornit pe contraatac, Zoran Mitrov a condus foarte bine mingea şi a pasat perfect pentru finalizarea excelentă a lui Enzo Lopez. A fost singurul şut pe spaţiul porţii pentru echipa lui Leo Grozavu, care a reuşit o victorie uriaşă.

Reacția lui Leo Grozavu după succesul cu U Cluj

Tehnicianul moldovenilor a mărturisit că este încântat de victoria obținută de echipa sa, însă a subliniat că mai este mult de muncă pentru a se îndeplini obiectivul, evitarea retrogradării.

"Felicitările le merită băieţii, pentru că fără să facem o partidă senzaţională am reuşit o victorie importantă. Cred că am reuşit să dau o altă stare echipei. Nimeni nu poate face minuni. Şi cu Ciobi au fost meciuri bune, cu adversari puternici. Echipa se mobilizează când jucăm cu adversari puternici.

Mai este o partidă foarte dificilă, cu o echipă care joacă mai bine în deplasare şi este o contracandidată a noastră la salvarea de la retrogradare.

Suntem departe încă, nu am făcut foarte multe puncte. Am avut un program infernal şi am terminat de jucat cu toate echipele bune. Nu putem spune însă că Unirea Slobozia este o echipă slabă. Va fi un meci foarte greu.

Şanse la titlu au toate echipele din play-off. FCSB, prin experienţa europeană, are un avantaj, dar va fi un play off foarte interesant, cu CFR Cluj şi U Cluj, Craiova, Rapid şi Dinamo. Cel mai bun să câştige", a declarat Leo Grozavu, după meci, la Digi Sport.