"Mai lucizi!" / "Momente de confuzie". Reacția lui Mirel Rădoi după FC Botoșani - Universitatea Craiova 2-2

Universitatea Craiova a ratat prima poziție în clasamentul Superligii pentru că a fost egalată la ultima fază a partidei de la Botoșani.

Ezo Lopez a deshis scorul în minutul 34. După numai patru minute Carlos Mora a centrat în careul gazdelor şi Allison Safira a marcat cu o execuţie acrobatică, aducând egalarea pentru olteni. Oaspeţii au preluat conducerea în minutul 65, prin Baiaram, din pasa lui Safira, dar echipa lui Leo Grozavu a egalat în minutul 90+3 prin Michael Pavlovic.

Rădoi, după FC Botoșani - U Craiova 2-2: "Ne-a lipsit puțină șansă pe final"

"Am condus partida, chiar dacă am revenit de la 1-0. N-am avut mari probleme. Îmi pare rău că am pierdut două puncte cu un minut înainte de final. A fost o neatenție.... Mingea a fost la noi. Dacă era o fază în care adversarul ne-a pus probleme, era altceva.

N-am ce să le reproșez băieților. Cred că ne-a lipsit și puțină șansă la final, pe viitor trebuie să fim mult mai lucizi, trebuie să știm pe final de joc că toate mingile noastre trebuie degajate în lateral. Am avut momente de confuzie.



Pentru noi n-au fost meciuri ușoare (n.r.: - cele de până acum), mă gândesc să recuperăm jucătorii cât mai repede", a declarat Mirel Rădoi, la finalul partidei de la Botoșani.