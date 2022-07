FCSB a câștigat primul meci sub comanda lui Nicolae Dică de la revenirea pe banca tehnică și s-a calificat în al treilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League, după 4-3 la general cu Saburtalo. Vicecampioana României a fost preluată de fostul secund al lui Mirel Rădoi de la națională în urmă cu patru zile, iar după calificare, dar și după ce l-a vândut pe Florin Tănase în China, Gigi Becali a anunțat că va face transferuri la echipă.

Unul dintre jucătorii doriți de patronul FCSB este Alexandru Ișfan, atacantul de la FC Argeș, iar Gigi Becali a declarat la PRO Arena că și-a pus antrenorul să aleagă ce jucători își dorește. Întrebat despre Ișfan, finanțatorul a spus că „a trimis antenele”, iar acum au apărut și imaginile.

Nicolae Dică, surprins în tribune la FC Argeș - Universitatea Cluj



Tehnicianul de la FCSB a fost surprins în tribunele meciului dintre FC Argeș - Universitatea Cluj. Cel mai probabil, Nicolae Dică a mers să îl monitorizeze pe Alexandru Ișfan, cel care nu a întârziat să se facă remarcat imediat sub ochii celui care a antrenat gruparea piteșteană din iunie 2019 până în octombrie 2019.

Alexandru Ișfan a înscris în minutul 43, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj, iar în minutul 47 a reușit să facă „dubla”. Fotbalistul a arătat o „poftă de joc” mare în meciul cu U Cluj.

Ce a declarat Gigi Becali despre transferul lui Alexandru Ișfan



„Eu nu știu ce șanse am până miercuri, dar ce este cert că imediat cum m-am sculat am dat telefon colo, colo pentru 3-4 jucători. Am vorbit și cu Dică, i-am spus. I-am spus că el cunoaște Liga 1 și să zică ce jucători vrea.

Să vedem. Eu am trimis antenele, nu am negociat încă. (n.r - despre Ișfan) Nu-mi pare rău. Rotaru, când mi-a zis de Dawa, mi-a spus și de Ișfan. Deci dacă i l-am luat pe Dawa, lasă să meargă Ișfan la el. Pentru mine n-a căzut pactul, suntem oameni, ne înțelegem. Dar n-ai ce pact să ții. Hai să vedem cât timp. Dacă eu vreau un jucător, ce să facă Rotaru? Să stea doi ani dacă eu nu-l iau? Trebuie să fie un termen pentru pact.

Nu știu dacă s-a supărat Mihai Rotaru că l-am luat pe Dawa, dar cred", a declarat Gigi Becali, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.