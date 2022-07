Gigi Becali a anunțat că e dispus să mai facă transferuri, iar calificarea de joi seara i-a dat elan pentru a investi. Omul de afaceri din Pipera l-a vândut pe Florin Tănase cu 3 milioane de euro în Shanghai Port, în China, iar în locul fostului căpitan ar mai putea veni jucători.

Becali nu a renunțat nici la Alexandru Ișfan, atacantul de la FC Argeș, care după ultimele informații ar fi aproape de Universitatea Craiova.

"Eu nu știu ce șanse am până miercuri, dar ce este cert că imediat cum m-am sculat am dat telefon colo, colo pentru 3-4 jucători. Am vorbit și cu Dică, i-am spus. I-am spus că el cunoaște Liga 1 și să zică ce jucători vrea.

Să vedem. Eu am trimis antenele, nu am negociat încă. (n.r - despre Ișfan) Nu-mi pare rău. Rotaru, când mi-a zis de Dawa, mi-a spus și de Ișfan. Deci dacă i l-am luat pe Dawa, lasă să meargă Ișfan la el. Pentru mine n-a căzut pactul, suntem oameni, ne înțelegem. Dar n-ai ce pact să ții. Hai să vedem cât timp. Dacă eu vreau un jucător, ce să facă Rotaru? Să stea doi ani dacă eu nu-l iau? Trebuie să fie un termen pentru pact.

Nu știu dacă s-a supărat Mihai Rotaru că l-am luat pe Dawa, dar cred", a declarat Gigi Becali, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

VIDEO Rezumatul meciului FCSB - Saburtalo 4-2