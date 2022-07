Nicolae Dică a confirmat! Nu va primi salariu la FCSB. Ce clauză are în contract

Tehnicianul a dezvăluit că nu va încasa niciun ban la FCSB decât dacă va face performanță. Deși nu va fi plătit pentru munca pe care o va depute, Dică a dezvăluit că are în contract o clauză de reziliere, fără a oferi alte detalii.

„Primul lucru pe care i l-am spus patronului ăsta a fost. Așa am discutat, de la lucrul ăsta am plecat. În general s-a spus că antrenorii vin pentru bani, dar pentru mine banii au fost mereu pe ultimul loc. Nu am pus banii pe primul loc, așa am procedat și ca jucător. Este important să câștigăm la obiective. Dar există clauză de reziliere”, a spus Nicolae Dică la prima conferință de presă în calitate de antrenor al FCSB.

Nicolae Dică, pentru a doua oară principal la FCSB

Nicolae Dică a mai antrenat-o pe FCSB în perioda iunie 2017 - decembrie 2018, când a strâns 80 de meciuri pe banca bucureștenilor, înregistrând 46 de victorii, 18 remize și 16 înfrângeri.

Cu Dică la conducere, FCSB s-a calificat în primăvara europeană din sezonul 2017/2018. Atunci, bucureștenii erau eliminați de Lazio în 16-imile Europa League, scor 2-5, la general.

Dică și-a început cariera de antrenor ca secund, tot la FCSB, în perioada iunie 2014 - decembrie 2015, când a colaborat cu Costel Gâlcă și Mirel Rădoi. Ulterior, a mai fost principal la FC Argeș în două mandate. De la finalul anului trecut, fostul antrenor este liber de contract, în urma încheierii contractului cu FRF, unde avea postul de antrenor secund la prima reprezentativă.