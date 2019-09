"Nici n-am inteles de ce m-au luat!" Fotbalistul dat afara de Becali dupa doar 2 meciuri povesteste cum a fost inlaturat de la echipa. Acum se antreneaza de unul singur

Andrei Marc a jucat doar 2 meciuri la FCSB.

Andrei Marc traverseaza o perioada neagra. Fundasul de 26 de ani a crezut ca a prins un supertransfer in momentul in care a fost cautat de FCSB, insa dupa doar 2 meciuri i s-a transmis ca nu mai este nevoie de el.

Marc a fost imprumutat de FCSB de la Concordia Chiajna, formatie din liga a doua. Dupa doua meciuri, i s-a transmis ca fie se intoarce la Chiajna, fie joaca la FCSB 2, in liga a treia. El a ales prima optiune, numai ca si la Chiajna a dat de probleme.

Andrei Marc: "Nici nu am inteles ce am cautat la FCSB"

Andrei Marca a vorbit pentru ProSport.

"Eu nu am inteles ce am cautat la FCSB. Bine, nu imi pare rau ca m-am dus acolo. Dac aei stiau ca nu e nevoie de mine, atunci de ce m-au transferat? Doar ca sa ma dea afara dupa doua meciuri jucate in tricoul lor?

In primul meci am evoluat dupa o jumatate de antrenament, iar in al doilea dupa doar doua antrenamente, ca fusese plecata echipa in Europa. Cu Gigi Becali nu am discutat niciodata.

Despre evolutia mea nu mi s-a spus nimic. Mi s-a transmis doar ca Vintila are un lot prea numeros si nu poate face antrenamente cu 30 de jucatori. Ei imi facusera un program ca sa ma antrenez cu echipa a doua. M-am dus si acolo la cateva antrenamente, iar apoi am decis sa este bine sa reziliez, pentru ca nu puteam sa joc in liga a treia", a spus Andrei Marc.

Andrei Marc a ajuns sa se antreneze de unul singur

Marc spune ca a dat de probleme si la Chiajna.

"Cei de la Chiajna mi-au spus ca o sa ma caute ca sa discutam, dar nu m-a mai cautat nimeni. Eu mai am contract inca un an. Acum ma antrenez singur la sala.

Gasistem unde sa joc, cei de la FCSB erau de acord sa merg la Hermannstadt, dar Chiajna nu s-a inteles cu cei de la Sibiu. Am avut oferte si de la Medias si Sepsi, dar Chiajna s-a opus. La Chiajna nu vreau sa joc", a mai spus fundasul.