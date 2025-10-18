Mijlocașul în vârstă de 24 de ani, Alin Fică, a semnat prelungirea contractului cu echipa din Gruia.

Alin Fică și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

Vechiul contract al lui Fică ar fi expirat în vară, iar, din luna ianuarie, fotbalistul ar fi intrat în ultimele șase luni și ar fi putut negocia cu orice club dorește. Din acest motiv, patronul ardelenilor, Ioan Varga, nu a vrut să riște și s-a decis să îi ofere jucătorului un nou contract.

Sâmbătă seară a venit și anunțul oficial al clubului. Fică a semnat un nou contract valabil până în 2028.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Alin Fică, potrivit Transfermarkt.

”Alin Fică rămâne în Gruia!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că mijlocașul nostru, Alin Fică, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2028!

Crescut în propria noastră academie, Alin a devenit de-a lungul anilor un jucător de bază al echipei, iar pe teren, dar și în afara acestuia, a arătat mereu un adevărat spirit CFR-ist 🇱🇻

Îți dorim mult succes și cât mai multe reușite împreună, Alin!”, a fost anunțul ardelenilor.

