Arădenii au deschis scorul în minutul 50, prin autogolul lui Marcus Coco, dar bucuria acestora nu a durat mult. CFR a restabilit egalitatea zece minute mai târziu, prin Lorenzo Biliboc.



Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a câștigat niciun meci din primele patru în noul ”mandat” în Gruia, dar beneficiază în continuare de încrederea conducerii.



Neluțu Varga: ”Mandorlini nu e în pericol”



Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR și omul care decide totul la echipă, spune că Mandorlini va fi în continuare antrenorul echipei.



"Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare. Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el.



E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva", a spus Neluțu Varga, la Digi Sport.



CFR Cluj, un nou pas greșit în Superligă



După acest rezultat de egalitate, CFR Cluj a ajuns pe locul 11, cu opt puncte, peste Hermannstadt și FCSB, dar cu un meci în minus. De partea cealaltă, UTA este pe locul șapte, cu 15 puncte.



În următoarea etapă, CFR Cluj va juca derby-ul cu Universitatea Cluj, în deplasare, iar UTA va primi vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

