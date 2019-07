Negoita e gata de o intalnire cu ultrasii lui Dinamo! Prunea anunta ca face SUPER ECHIPA: "Fanii lui Dinamo o sa fie mandri. Plecam toti daca nu intram in play-off!"

Dinamo isi construieste din nou drumul spre liniste.

Noul presedinte Prunea anunta ca fanii si conducerea sunt la un pas de pace. Negoita e gata sa se vada cu ultrasii. Patronul scoate si bani pentru salarii si transferuri. Prunea spune ca Negoita pastreaza clubul la vanzare, insa vrea sa-l dea dupa un sezon memorabil pentru 'caini'.

"Negoita e deschis sa faca orice intalnire cu suporterii. Unde vor ei! Suntem aproape, sper sa se intample pana incepe sezonul. Putem sa iesim si la o bere, putem sa ne vedem absolut oriunde. Vine si Negoita, sigur ca vine. A fost o eroare faptul ca suporterii au avut acces la prezentarea lui Neagoe, nu trebuia sa li se permita accesul. Eu le promit ca vom face o echipa de care sa fie mandri. Domnul Negoita ne-a zis ca daca gasim ceva care sa fie peste ce avem acum, sa-i dam drumul. El vrea sa vanda, dar nu oricui. Primul obiectiv e sa intram in play-off. Ar fi un pas important, trebuie sa revenim acolo unde ne e locul. Performanta pe care ne-o dorim e sa intram in primele 4 locuri. Daca nu intram in play-off, n-avem ce sa cautam la Dinamo. Avem toti aceeasi clauza", a spus Prunea la Digisport.