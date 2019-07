Vali Lazar s-a intors in Romania! Surpriza mare! La ce echipa va juca fostul dinamovist care a socat in trecut: "Vreau sa ne dea Portugalia 3-0!"

Valentin Lazar (29 de ani) este pe punctul de a se intoarce oficial in fotbalul romanesc. Fostul dinamovist se antreneaza deja cu o echipa de traditie si a jucat intr-un amical.

Fostul dinamovist Valentin Lazar (29 de ani) se antreneaza cu Petrolul si a jucat pentru "gazari" in amicalul contra celor de la Steagu Rosu Brasov. El a fost trimis pe teren de Flavius Stoican.

Petrolul a castigat cu 1-0 amicalul disputat la Brasov, impotriva celor de la Steagu Rosu. Sergiu Arnautu a marcat unicul gol al partidei in repriza secunda.

Petrolul, aproape sa-l ia pe Vali Lazar



Petrolul se va lupta in sezonul viitor cu Rapid, U Cluj, FC Arges, Gloria Buzau si alte echipe importante pentru promovare. In acest sens, ploiestenii cauta intariri. Ei l-au adus pe Flavius Stoican antrenor.

Potrivit Liga2.ro, Petrolul a reusit sa il aduca pe Vali Lazar din zona Golfului, dupa ce acesta si-a incheiat contractul cu Al Kharitiyath. El a mai jucat in Peninsula Araba la Al Sailiya.

In acest moment, Vali Lazar nu a semnat cu Petrolul, dar are toate sansele sa o faca, dupa ce a fost introdus de Stoican in ultimul amical.