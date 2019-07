OFICIAL | Jucatorul care a refuzat DINAMO, a semnat astazi cu un club din Liga 1

Nicolas Gorobsov (29 ani) a semnat astazi cu noua sa echipa.

Dupa ce s-a despartit de Concordia Chiajna, formatie care a retrogradat in Liga a 2-a, Nicolas Gorobsov a semant cu FC Voluntari. A fost dorit si de Dinamo in perioada cand era Mircea Rednic antrenor, dar in cele din urma a ales sa mearga sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Mijlocasul argentinian a semnat pe o perioada de un an cu Voluntari si a mai evoluat in cariera pentru Vicenza, Torino, Cesena, Poli Timisoara, Nocerina, ASA Targu Mures, Hapoel Tel-Aviv, Parana, Miami United si Concordia Chiajna.

A castigat super cupa Romaniei in 2016 cand evolua in tricoul lui Asa Targu Mures si este cotat la 500.000 de euro, conform tranfermarkt.