Negoita a dezvaluit motivele pentru care nu ar mai investi la Dinamo: "Are cei mai multi dusmani! Nu poti construi nimic pe mocirla"

Negoita a dezvaluit motivele pentru care nu ar mai investii in Dinamo: "Arbitrii sunt Dumnezei!"

Ionut Negoita dezvaluit care au fost motivele pentru care nu ar mai investii niciodata in Dinamo și care au fost gresilile care i-au garantat esecul la echipa din Stefan cel Mare.

Fostul actionar al lui Dinamo a vrut sa-si demonstreze ca poate sa fie un actionar in Liga I, desi stia ca este un risc enorm.

"Nu as mai investi niciodata, nu as mai intra in prima linie. Asta e parerea mea. M-as implica in parteneriate, colaborari, dar nu m-as mai duce in prima linie. Am vrut sa-mi demonstrez eu mie ceva, nu am tinut cont de ce ma avertizau ceilalti... ", a declarat Ionut Negoita pentru Digi Sport.

Negoita a dezvaluit ca nu a fost niciodata problema de bani la Dinamo, ci doar de interesele din jurul echipei care au dorit raul "cainiilor rosii".

"Nu a fost niciodata vorba de fonduri. Din punct de vedere financiar, nu am avut niciodata nicio problema, am reusit sa fac business-uri performante, dar e vorba daca merita sau nu stresul, supararea, contextul respectiv si nu am gasit niciun argument. Poate ca daca le cautam mai devreme...

Nu e vorba de un moment anume, cam 4 ani am facut maximul posibil sa-mi dau seama cum functioneaza sistemul. Imi dau seama ca niciun domeniu nu e simplu, nu am intrat in acest domeniu asteptandu-ma sa fie simplu, dar mi-am dat seama ca nu am nicio sansa. E mult prea complicat. Sunt jocuri de culise. Foarte multe. Dinamo are foarte multi dusmani. Cei mai multi dusmani intre toate echipele din Romania. Cum scoate putin capul, se unesc fortele impotriva lui Dinamo", a spus fostul actionar al lui Dinamo intr-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Fostul finantator a lui Dinamo a fost dezamagit de modul in care arbitrii au tratat echipa din "Groapa".

"Niciodata nu poti construi ceva adevarat pe mocirla. Cand mi-am dat seama ca am investit in centrul de copii si juniori, am renovat pe-acolo, am zis sa fie bine, dar am ajuns la lucruri care nu tin de mine, cum ar fi arbitrajul, ce era sa fac? Nu poti sa zici nimic, ei sunt Dumnezei.

Frustrarea apare si sunt foarte multe voci rele din interior, arunca cu noroi si cu mizerii fara sa clipeasca. Atunci am zis ca nu merita. Deloc! Exista varianta sa ma amestec in mocirla si sa fac compromisuri, dar de ce?", a mai adaugat Ionut Negoita.