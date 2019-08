Neagoe, operat timp de 5 ore! Cand va putea reveni la antrenamente: "Il vom tine sub observatie!"

Eugen Neagoe a suferit o noua interventie chirugicala.

Eugen Neagoe a suferit o interventie chirurgicala luni seara dupa problemele din urma cu o luna. Neagoe a suferit un stop cardiac la partida cu Universitatea Craiova si s-a descoperit ca sufera de o tahicardie ventriculara. El a fost supus unui ablatii, interventie care a durat 5 ore!

Iata comunicatul emis de Centrele Ares

Fostul antrenor al echipei Dinamo Bucuresti, Eugen Neagoe, a suferit luni o ablatie de tahicardie ventriculara, la Centrele Ares din Bucuresti. Antrenorul fusese diagnosticat cu aceasta afectiune in urma cu aproximativ o luna, cand a trecut printr-un stop cardiac, chiar in timpul unui meci al echipei Dinamo. La momentul respectiv, Eugen Neagoe a fost resuscitat de echipajul de pe ambulanta si ulterior i-a fost montat un defibrilator cardiac.

Neagoe s-a adresat echipei medicale de la Centrele Ares pentru tratamentul tahicardiei, prin ablatie. Procedura, realizata de medicul grec Dimitrios Lysistsas – cel care l-a tratat si pe gimnastul Marian Dragulescu - a constat in realizarea unui studiu electrofiziologic, o ”mapare” a actvitatii electrice a inimii si identificarea locului in care se produce anomalia electrica. Ulterior acest circuit anormal a fost ”ars” prin ablatie. Interventia minim-invaziva s-a realizat endovascular, sub anestezie generala, fara durere sau disconfort pentru pacient. Procedura a durat aproximativ 5 ore.

”Suntem foarte multumiti de rezultatul acestei interventii, am reusit sa localizam sursa aritmiei si am ablatat-o. In urmatoarele saptamani il vom urmari si, daca artitmiile nu mai apar, Eugen Neagoe se poate intoarce la antrenamente” a declarat dr. Dimitrios Lysitsas.