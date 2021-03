Ce-o fi in mintea lui Becali?! L-a bagat pe Istrate dupa ce l-a auzit pe Ilie Dumitrescu la TV, dar l-a SCOS dupa jumatate de ora! Scene incredibile pentru FCSB

Gigi Becali a ascultat sfaturile lui Ilie Dumitrescu.

Fostul international a cerut ca pustiul Istrate (18 ani) sa primeasca o sansa la prima echipa a FCSB. "I-am vazut pe ceilalti atacanti, poate si copilul asta ar trebui folosit. Nu vad cu ce ar fi mai prejos decat ceilalti jucatori pe care i-a folosit FCSB pe postul ala", a spus Dumitrescu acum o saptamana.

Luat in lot cu UTA, Istrate a fost trimis in teren in primul minut din repriza secunda. Varful adus de la Ardealul Cluj s-a facut imediat remarcat. Mai intai, a ratat in minutul 47, dupa ce s-a descurcat excelent in careul advers, fara a-l putea bate pe Balauru. Apoi, din pasa lui Coman, a trims din intoarcere, spectaculos, insa peste poarta, in minutul 62.

Becali a reactionat tactic din nou si a decis sa-l inlocuiasca pentru ultimele minute ale partidei. Istrate i-a lasat locul in teren inchizatorului Perianu in minutul 83 al jocului de la Arad. La schimbare, varful a fost vizibil afectat, parand ca nu intelege ce a dus la decizia luata in cazul sau.