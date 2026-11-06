După 14 runde, Dinamo conduce clasamentul, cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 32, și Rapid, cu 30. U Cluj ocupă locul al patrulea, cu 25 de puncte, iar Petrolul și Farul completează primele șase poziții, cu 24, respectiv 23 de puncte. FCSB se află abia pe locul al șaptelea, cu 21 de puncte.

Narcis Răducan a analizat lupta pentru titlu și consideră că principalele candidate sunt Craiova, Dinamo, Rapid și FCSB. Fostul internațional nu exclude însă o surpriză din partea lui U Cluj.

„Craiova pare la un nivel peste alte echipe, dar nu putem spune că este una mare sau că e jucat campionatul. Dacă ne uităm la clasament, Dinamo e pe val, dar marea luptă se va da în play-off. Acolo este un minicampionat care va conta. Sunt multe elemente importante. Până atunci este o luptă între cele patru care se bat la campionat: Craiova, Dinamo, Rapid și FCSB. U Cluj poate fi o surpriză, are maturitate, ne-a demonstrat că poate să vină așa, invizibil, să ne surprindă”, a declarat Răducan la Sport Total FM.

Ce spune Narcis Răducan despre FCSB

Fostul fotbalist a vorbit și despre situația roș-albaștrilor, care ocupă locul al șaptelea după primele 14 etape. Răducan consideră că echipa are resurse pentru a reveni în lupta pentru titlu, dar totul depinde de constanța rezultatelor.

„FCSB este o echipă imprevizibilă, capabilă de orice, de ei depinde în ce direcție vor apuca. Are un lot bun, antrenor ambițios, au bani, se poate interveni în iarnă și se pot bate la titlu. Reghe trebuie să echilibreze lucrurile acolo. Nu cred că scapă play-off-ul, dar rămâne de văzut până unde pot merge. Contează mult că Reghe lucrează bine cu Becali. Relația cu el constituie 50% din fișa postului la FCSB. Plus că are și un istoric, ăsta este un avantaj”, a mai spus Narcis Răducan.