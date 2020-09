"N-au avut nicio centrare, nimic, nu-mi amintesc nimic!" Petrescu, epuizat dupa victoria cu Sibiul! Prima reactie a lui Super Dan

Petrescu e multumit dupa 1-0 cu Hermannstadt.

A tremurat in final, cand Sibiul putea marca la singura ocazie pe care a avut-o. "In rest, n-am vazut nimic la ei, nici macar o centrare, nimic", spune Petrescu.

Super Dan crede ca Liga 1 e mai echilibrata in acest sezon si le da sanse la playoff atat lui Dinamo, cat si lui Sepsi sau Sibiului.

"Cel mai important era rezultatul azi, nu jocul. Am facut egal cu Sepsi si cu Dinamo Zagreb. Am avut probleme cu accidentarile, nu ma asteptam sa joace Camora 90 de minute. S-a antrenat foarte putin si a stat foarte mult. Toate echipele joaca inchis cu noi. Se pun pe doua linii si nu risca nimeni nimic. Poate FCSB sa joace altfel. In afara de faza din minutul 94, nu-mi aduc aminte sa fi avut Hermannstadt ceva. Fotbalul nu se joaca pe cine merita, se joaca pe goluri. Nu-mi amintesc nici sa fi dat vreo centrare, ceva.

Va fi greu sa-l inlocuiesc pe Vinicius, sper sa nu se retraga. As vrea sa mai ramana un an, e greu de gasit altul sa marcheze ca el.

Mi-as fi dorit 3 victorii in astea 3 etape, m-as fi asteptat sa nu luam gol, imi pare rau ca am luat din penalty un gol.

La Dinamo lucrurile merg spre bine. Am vazut jucatori interesanti, chiar mi-au placut unii dintre ei cu Botosani. Dinamo se va bate la playoff. Cred ca si Sibiul poate, si Sepsi. E un campionat mai echilibrat ca anii trecuti", a spus Petrescu.