Aryna Sabalenka traversează o perioadă dificilă după triumful de la Australian Open. După ce a pierdut în primul meci la Dubai, jucătoarea belarusă a suferit o altă înfrângere surprinzătoare în optimile de finală de la Indian Wells, cedând în fața lui Emma Navarro într-un meci disputat în trei seturi.

Numărul 2 mondial, Aryna Sabalenka, a fost eliminată în această seară din optimile de finală ale Indian Wells, după un meci în care a avut dificultăți în fața adversarei sale americance, Emma Navarro, clasată pe locul 23 în lume. Sabalenka a pierdut meciul cu scorul de 3-6, 6-3, 2-6.

