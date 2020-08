Luni vin SPANIOLII sa o preia pe Dinamo! Reactia de ultima ora a 'cainilor': "Probabil nu eram importanti. Nu ne bazam pe ei!"

O noua veste buna pentru Dinamo!

Sursele Digisport anunta ca spaniolii asociati lui Pablo Cortacero vin luni in Romania pentru a finaliza negocierile de preluare a pachetului majoritar de actiuni al lui Dinamo.

Andrei Gerea, consultant al Program DDB si fost ministru, spune ca suporterii nu se bazeaza pe promisiunile spaniolilor. Gerea spune ca fanilor nu le-a picat bine 'ignore'-ul primit de la oamenii lui Cortacero acum o luna, cand a avut loc prima lor vizita la Bucuresti.

"Ati auzit ca vin luni? Noi auzisem ceva de miercuri. Cu cat mai repede, cu atat mai bine. Pe noi nu ne-au bagat in seama, probabil nu eram interesanti de la nivelul pachetului de aproape 30% din actiuni pe care il detinem. Nu eram asa interesanti pentru ei, asteaptam aceasta intalnire data trecuta cand au fost in Bucuresti. Probabil ca va fi acum aceasta intalnire. Noi am dovedit ca putem produce bani: nu doar cotizatii, ci si vanzari de bilete virtuale si asa mai departe.

Sper ca fanii sa inteleaga si sa vina alaturi de echipa, sa avem un numar cat mai mare de membri pentru a avea un confort financiar. Vindem abonamente pentru sezonul viitor, sunt convins ca vor veni tot mai multi suporteri langa noi. Ar trebui sa trecem de 10 000 de membri. Daca spaniolii demonstreaza ca sunt de buna credinta, sunt convins ca nu e nimeni impotriva preluarii de catre ei. Poate au avut si ei o perioada mai grea. Noi ne vedem de treaba noastra, nu stam in ei.

Cand vii si-ti asumi ca vii intr-o saptamana sau doua cu 500 000 de euro si apari dupa nu stiu cat timp cu doar 100 000, iti pui intrebarea: ce-i cu acesti oameni? Ar fi extraordinar sa ajungem la 15 000 de abonati pana la sfarsitul anului. Nu stam dupa spanioli. Pot sa vina de cate ori doresc, Romania e o tara frumoasa. Daca vin spaniolii sau alti investitori, foarte bine. Asteptam, noi dorim sa avem alaturi parteneri cat mai seriosi ca sa contribuie la revitalizarea echipei. Mi se pare foarte urat sa vii in tara si sa nu vorbesti cu actionarul reprezentat de suporterii clubului". a spus Gerea la Digisport.