Timotej Jambor, două goluri și un assist la al doilea meci pentru Slask Wroclaw

Timotej Jambor (22 de ani), atacantul care a costat-o pe Rapid un milion de euro și care nu a reușit să impresioneze în Giulești, a fost împrumutat în urmă cu două săptămâni la Slask Wroclaw, formație din liga a doua poloneză.

Spre deosebire de perioada petrecută la Rapid, Jambor pare că s-a adaptat imediat în Polonia. La al doilea meci pentru Slask Wroclaw, contra lui OKS Odra Opole (3-0), a reușit două goluri și un assist, fiind desemnat MVP-ul confruntării.

La confruntarea disputată duminică, Jambor a pasat decisiv la golul lui Marc Llinares, din minutul 47. Ulterior, slovacul a punctat în minutele 49 și 69, în ambele ocazii cu șuturi din interiorul careului.

Victoria a adus-o pe Slask Wroclaw mai aproape locurile care duc în play-off-ul de promovare. Echipa lui Timotej Jambor ocupă locul 8, cu 34 de puncte.

"Timotej Jambor are calitate. Dacă a fost o enigmă pentru adversari? Astăzi toată lumea are internet, nu cred că adversarii nu erau pregătiți pentru el. Desigur, fără sprijinul echipei, nimic din toate acestea nu ar fi reușit. Pentru mine, MVP-ul de astăzi a fost întreaga echipă", a spus Ante Simundza, antrenorul lui Slask Wroclaw, după meci.