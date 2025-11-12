FCSB vrea să își numească un director sportiv, iar Mihai Stoica i l-a propus lui Gigi Becali pe Florin Cernat, fost jucător la Dinamo și Dinamo Kiev, variantă agreată de finanțatorul clubului.



Chiar dacă, recent, Becali a spus că mutarea s-a blocat deoarece fostul mijlocaș nu a primit acordul lui Florentin Pandele de a părăsi clubul, lucrurile par să se fi rezolvat, spune Mihai Stoichiță.



Mihai Stoichiță: ”Florin Cernat cred că e la FCSB”



Directorul tehnic de la FRF a asistat, alături de oficialii de la FCSB și FC Voluntari, la meciul României U19, câștigat cu 4-1 cu selecționata similară a Andorrei.



„Acum Florin nu mai e voluntarist, sau cum să-i spun... cred că e la FCSB! Am văzut că era și domnul Bălănescu aici, de față, deci discuția e în triunghi.



A fost un fotbalist de valoare, are atâta experiență aici, la Voluntari. Normal că a acumulat multă experiență. Dacă va fi și conducător pe cât de talentat a fost ca fotbalist, va fi un mare câștig”, a spus Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru PRO TV.



Florin Cernat, din 2018 la Voluntari



Cernat este din 2018 director sportiv la FC Voluntari, echipă alături de care a petrecut șase sezoane în Superliga. Fostul mijlocaș a rămas alături de ilfoveni și după retrogradarea în Liga 2, anul trecut.



Crescut la Oțelul Galați și plecat în fotbalul mare de la Dinamo, Cernat este finul lui Mihai Stoica. Fostul internațional și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Ucraina, la Dinamo Kiev, echipă în tricoul căreia a jucat în Champions League și a înscris contra Stelei în sezonul 2005/2006.



"Poate o să ziceți că sunt nebun, dar stadionul Stelei (n.r - Ghencea) a fost singurul stadion unde aveam emoții. Ghencea avea ceva și întotdeauna intram cu emoții", spunea Florin Cernat, într-un interviu pentru PRO TV după retragerea din fotbal.

