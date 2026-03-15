FCSB - Metaloglobus, de pe Arena Națională, va avea loc în această seară de la ora 20:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”

Mirel Rădoi a pregătit o surpriză de proporții pentru primul meci al roș-albaștrilor din play-out. L-a titularizat pe Vlad Chiricheș, care nu a mai jucat la FCSB de la mijlocul lui ianuarie.

Fostul internațional român a fost accidentat, fiind motivul pentru care a stat pe bară

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a reacționat după ce a văzut primul ”11” ales de FCSB pentru confruntarea cu Metaloglobus.

”În orice caz, cu doi atacanți. Poate să existe acest romb cu Chiricheș, Tănase, Olaru, și Cisotti, mai avansați, 4-3-1-2. Sau poate fi 3, Chiricheș pe construcție, între Graovac și Duarte, un patru în zona de mijloc și 1-2, cam ce juca Mirel Rădoi la Craiova pe faza ofensivă.

Cred în multe momente vor fi 3-4-1-2, dar poate fi și acest romb. Dacă Vlad Chiricheș va intra între fundașii centrali, se va transforma clar într-un 3-4-1-2. Cred vor fi multe momente în care Crețu și Radunovic vor fi foarte sus, vor face benzile.

Olaru și Cisotti vor fi în spatele sau chiar în multe momente pe aceeași linie cu Tănase, și cu doi atacanți”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Cât despre titularizarea lui Chiricheș, Ilie Dumitrescu a ținut să puncteze că FCSB se poate folosi de inteligența din teren a fotbalistului.

”Apare Chiricheș care dispăruse de ceva timp, intrase în dizgrația patronului. E un jucător cerebral, inteligent, care știe jocul cu mingea.

Cred că de lucrul acesta se poate folosi Mirel Rădoi.

Pentru Metaloglobus nu e bine că a venit Mirel Rădoi. Cred că va arăta o altă față FCSB”, a mai spus fostul internațional.