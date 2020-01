Rednic DA TARCOALE la Dinamo! A facut deja primul transfer din Stefan cel Mare. Ar putea urma MAREA LOVITURA: la cine viseaza

Rednic vrea sa castige play-out-ul. A dat afara 10 jucatori si vrea un lot complet nou la Iasi in 2020.

Primii veniti au fost deja anuntati. Razvan Gradinaru, ultima oara la Chiajna, si lituanianul Klimavicius, abia plecat de la Dinamo, sunt jucatorii lui Poli. Klimavicius a ramas la Bucuresti dupa ce si-a reziliat contractul cu Dinamo si va pleca duminica in Antalya alaturi de lotul condus de Rednic.

Urmatoarea tinta a Iasului: Mattia Montini! Dinamo cere numai 50 000 de euro in schimbul italianului care a fost golgeter cu Rednic antrenor. Problema lui Poli in acest moment e salariul fotbalistului crescut de AS Roma. Montini are si variante din strainatate, pe care spera sa le discute cu impresarii sai in urmatoarele zile.

Primul amical al Iasului in Antalya e cu albanezii de la Kukesi, pe 15 ianuarie.