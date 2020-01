Rednic a semnat cu Poli Iasi! Ce obiectiv are antrenorul pana la finalul sezonului

Antrenorul s-a inteles cu moldovenii.

Mircea Rednic a avut o discutie cu Mihai Chirica, primarul Iasiului, in urma careia a semnat un contract valabil pana in vara, cu posibilitate de prelungire pentru inca un an. Antrenorul a vrut sa se asigure ca va avea parte de sustinerea deplina a autoritatilor locale.

Salariul lui Rednic va fi de 5000 de euro pe luna, iar obiectivul stabilit este clasarea in primele 10 pozitii din Liga 1.

Poli Iasi se afla pe pozitia a 11-a in campionat, cu doar 22 de puncte in 22 de partide.