MTS, anunt de ultima ora in privinta revenirii faniilor pe stadioane! "Stiti foarte bine care e situatia! Si noi ne inspiram din afara"

A trecut deja mai mult de un an de cand spectatorii nu au mai pasit pe un stadion de fotbal, iar presiunea pe MTS este din ce in ce mai mare.

Fotbalul fara fani este sarac si putem spune ca fara cel mai important "ingredient" care face ca toate lucrurile sa mearga si sa aiba sens. Din pacate, in mai toata lumea, in ultimul an nu a fost permisa prezenta suporterilor pe stadioane, iar asta este resimtit de echipe, atat la nivel financiar, cat si la nivel de implicare emotionala, acestia fiind cei care nu parasesc clubul niciodata.

Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a dat ultimele detalii despre revenirea oameniilor la meciuri si spune ca trebuie sa mai exista putina rabdare, pasii fiind facuti catre acest demers. "Stiti foarte bine care este situatia pandemiei in Europa. Trebuie sa va spun ca si noi ne inspiram din afara. Ma bucur mult ca Guvernul si-a asumat acest lucru ca sa ramanem in lista organizatorilor pentru EURO 2020.

Vorbim de 25% (n.r. din capacitatea stadionului). Aceasta schema poate fi inceputul, facuta de catre membrii UEFA sa poata fi introdusa si in celelalte sporturi. UEFA (n.r. EURO 2020) va fi un test pentru noi. Guvernul doreste ca de la 1 iunie sa revenim la o viata normala. In curand vom avea spectatori si in Liga 1, si in alte sporturi", a declarat Eduard Novak.