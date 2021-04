MTS anunta revenirea la normalitate! Ce schimbare importanta a aprobat ministerul pentru revenirea tuturor competitiilor sportive

Sportul a fost foarte afectat de pandemia de COVID-19, insa lucrurile par sa revina la normal.

Se fac pasi mici dar activatile sportive de la orice nivel sunt pe cale sa revina la normal, dupa cum se arata in comunicat MTS. Acestia anunta ca sportivii vor putea folosi testele rapide pentru identificarea unui caz pozitiv de coronavirus, lucru care inseamna bugete mai mici pentru partea de organizare a meciurilor in siguranta, iar competitiile de amatori pot fi reluate si ele, inclusiv Liga a 3-a sau a 4-a.

"Testarea sportivilor se va putea face si prin metoda testelor rapide. Aceste teste sunt recomandate pentru utilizare numai in anumite conditii si de catre profesionisti, fiind considerate valabile doar daca sunt facute in unitati avizate de Ministerul Sanatatii si efectuate in conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sanatatii, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.513/2020, la fel ca si testele RT-PCR. Lista unitatilor avizate se regaseste pe pagina Ministerului Sanatatii.

Aceasta modificare de reglementare atat de asteptata va face activitatea sportiva mai accesibila, inclusiv pentru amatori, si va usura presiunea financiara care a generat constrangeri si dificultati in lumea sportului, date fiind costurile semnificativ mai mici ale acestor teste, prin comparatie cu cele RT-PCR. Activitatile sportive vor fi organizate si in continuare in conformitate cu normele si regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situatia creata de epidemia de COVID-19 si in acord cu prevederile legale in vigoare", scrie in comunicatul emis de MTS.