Motivul pentru care Wesley nu a ajuns la FCSB: „Eu și Gigi Becali ne iubim de la depărtare! E băiat nebun!”

Wesley (41 ani) a evoluat la FC Vaslui între februarie 2009 și iulie 2012, când Adrian Porumboiu l-a vândut la Al-Hilal SFC pentru 3 milioane de euro, după ce îl cumpărase pentru 1,3 milioane de euro.

În anii petrecuți la echipa din Moldova, atacantul a izbutit să devină al doilea cel mai bun marcator din istoria Ligii 1, cu 64 de reușite. Recordul îi aparține lui Eric (36 ani), care a înscris cu două goluri mai mult.

De-a lungul șederii lui Wesley în România, acesta a fost asociat în fiecare campanie de achiziții cu un transfer la Steaua București (n.r. actuala FCSB), fiind unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali (63 ani) îi aprecia. Chiar dacă nu a ajuns la clubul roș-albastru, brazilianul susține că îl îndrăgește pe patronul FCSB-ului și că se amuză de fiecare dată când aude ce declară la TV.

Wesley: „Vaslui mi-a dat tot!”

„Eu și Gigi Becali ne iubim de la depărtare. Am stat aici patru ani, trei ani jumătate, cam așa, și niciodată nu am stat împreună. Și el vorbește așa de mine, și eu vorbesc așa de el.

Dar nu ne-am întâlnit niciodată. Ne iubim de departe așa. Pentru mine, e un băiat nebun, așa, vorbește tare, mie îmi place. Un personaj, îl simpatizez.

Nu am negociat cu Steaua, așa direct. Tot timpul am avut asta: Wesley pleacă la Steaua. Ziare, TV, jurnaliști, toți vorbeau Wesley pleacă la Steaua. Dar eu niciodată nu am vorbit cu Becali.

Eu sunt foarte mulțumit de Vaslui. Vaslui mi-a dat tot. Dar toată lumea știe că Steaua, Dinamo, Rapid, CFR Cluj au galeria foarte faină, istorie în România, în Europa. Normal că fiecare jucător vrea să joace acolo”, a declarat Wesley pentru PlaySport.

De-a lungul carierei, atacantul brazilian a mai evoluat pentru Ponte Preta, Fortaleza, Penafiel, Alaves, Vitoria, Grasshopper, Paços Ferreira, Leixões, Al-Hilal, Millonarios și Politehnica Iași.