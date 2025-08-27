Roș-albaștrii par să se nu regăsească nici în campionat, unde au strâns doar cinci puncte în șapte etape și ocupă locul 13 în ierarhia din Superliga României.

Adi Popa: ”Acum Gigi Becali se enervează des!”

Situația campioanei României este paradoxală, având în vedere că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au la dispoziție cel mai valoros lot din țară. Se pare însă că nu mai funcționează nimic la FCSB și nici Gigi Becali, cunoscut pentru faptul că se implică la alcătuirea echipei de start și la schimbări, nu mai are inspirație.

Adi Popa, fostul jucător de la FCSB, care ”a întors armele” și evoluează la CSA Steaua București, echipa pe care o consideră adevărata continuatoare a Stelei ’86, a comentat situația în care se află campioana României.

Popa susține că Gigi Becali și-a pierdut răbdarea și face schimbările la echipă în funcție de părerile comentatorilor de la meciurile lui FCSB.

”Acum se și enervează des. Aude că a zis comentatorul de unul că a greșit o pasă, se enervează pe canapea și schimbă”, a spus Adi Popa la IAmsport.

