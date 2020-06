Motivul pentru care Gigi Becali il vrea pe Bogdan Vintila pe viata la FCSB! Fostul presedinte de la LPF  a dezvaluit tot

Gigi Becali a anuntat ca antrenorul Vintila va fi pe viata la FCSB, iar motivul a fost dezvaluit.

Dumitru Dragomir a dezvaluit de ce i-a propus Gigi Becali lui Bogdan Vintila sa ramana pe viata la FCSB. patronul ros albastrilor anunta ca Vintila va pleca de la FCSB doar atunci cand va trebui sa plece pe ultimul drum.

"Nu il da afara pentru ca se intalnesc la biserica si il cearta ala in fata popilor pe acolo.", a spus Dumitru Dragomir pentru Antena Sport.

Dragomir a dorit sa mai faca o predictie si a anuntat ca in cazul in care CFR invinge diseara, atunci campionatul e jucat. CFR Cluj e la 4 puncte peste FCSB si Craiova si in cazul unei victorii si-ar mari avansul la 7 puncte.

"CFR Cluj are prima sansa, echipa mai asezata decat Steaua. Convingerea mea e ca se termina competitia in seara asta.", a mai spsu Dragomir pentru sursa citata.

"Vintila isi termina contractul cu mine cand pleaca la 80-90 de ani, cand pleaca pe ultimul drum, sa ma ierte ca spun asta. E altceva Vintila. Mie mi-a dat Dumnezeu oameni si nu pot sa renunt la ei. Mi-a dat pe Tudor, pe Vintila, MM a luat-o si el cu credinta. N-am treaba eu cu Iordanescu, Vintila toata viata la Steaua!", spunea Gigi Becali la PRO X.