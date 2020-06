Propunere SURPRIZA pentru Gigi Becali! Patronul ros-albastrilor, invitat sa cumpere un jucator de perspectiva! "Ar fi titular la FCSB, dar nu il vede nimeni"

Gigi Becali este sfatuit sa il cumpere pe unul dintre tinerii cu evolutii foarte bune in Liga 1.

Dumitru Dragomir face o noua predictie. Supranumit 'Oracolul din Balcesti', fostul presedinte de la LPF, a fost placut surprins de Mihai Capatina, jucatorul lui FC Voluntari.

Capatina are 24 de ani si evolueaza la Voluntari din 2015, atunci cand a fost adus de la Olt Slatina. Are 12 goluri inscrise pentru ilfoveni si a impresionat in meciul de sambata impotriva Academicii Clinceni. FC Voluntari s-a impus cu 3-0 si a iesit din zona locurilor retrogradabile.

"Jucator de mare calitate, nu-l vede nimeni. Cel care a fost si capitan. Capatina, da. E un jucator de Steaua (n.r. - FCSB) titular, nu rezerva. Asta va spune un profesionist.





Iar Teja a demonstrat ca e antrenor. Aici a fost si Bergodi, care e un antrenor foarte bun, dar n-are noroc. Eu va spun, Teja e antrenor trasnet! Linistit, nu-l simti. Asta e viitorul antrenor acceptat de patroni.", a spus Dumitru Dragomir la Digi Sport.

Gigi Becali a anuntat deja ca se va baza in mare parte pe tineri la FCSB. Vrea sa faca afaceri adevarate si sa vanda cu zeci de milioane de euro, asa cum cere acum pe Dennis Man sau Florinel Coman.