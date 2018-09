Momentul in care Dica s-a simtit MIC la Steaua: "L-am sunat si i-am zis ca nu vreau sa intru in vestiar!" Ce a urmat

Nicolae Dica a povestit cum a decurs prima sa intalnire cu echipa pe care acum a ajuns sa o antreneze.

In 2004, Dica era unul dintre cei mai buni jucatori ai campionatului si stralucea la FC Arges. A atras atentia Stelei care l-a transferat imediat. Dica spune ca a avut mari emotii atunci cand si-a dat seama ca va juca pentru ros-albastri si nu a putut sa intre singur in vestiar.

L-a sunat pe prietenul Paraschiv care l-a ajutat sa se acomodeze la noua echipa.



"Il cunosteam pe Paraschiv de la juniori. Si l-am sunat pe el si i-am spus: 'Para, nu vreau sa intru singur in vestiar. Vreau sa vin impreuna cu tine". Erau la Steaua jucatori foarte mari si cand ajungi la cea mai mare echipa din Romania... aveam emotii si eram putin rusinos. Si cum s-a nimerit, sa am un loc liber chiar langa el, pentru ca plecase Nanu", a declarat Dica pentru TelekomSport.

Dica a depasit rapid emotiile debutului si pentru el au urmat patru sezoane in care a marcat 68 de goluri in 172 de meciuri. A castigat doua titluri de campion, o Cupa si o Supercupa a Romaniei, iar in 2006 a fost desemnat cel mai bun jucator din Romania.