După o primă repriză în care roș-albaștrii au deschis scorul prin Darius Olaru, iar ”Șepcile Roșii” au rămas în zece după eliminarea lui Murgia, tot Olaru a fost cel care a majorat diferența în minutul 56.
GALERIE FOTO Moment inedit în Superliga la U Cluj – FCSB! Fanionul a cedat
Superliga
U Cluj – FCSB se joacă în etapa a 15-a din Superliga României.
Partida a avut parte și de un moment inedit pe final.
În timpul unui duel cu Dan Nistor, Alexandru Pantea s-a împiedicat și a căzut peste fanionul aflat în colțul terenului, care a cedat sub greutatea fundașului lateral de la FCSB.
Mingea a ieșit în corner, dar Florin Tănase a fost nevoit să aștepte momente în șir ca fanionul să fie înlocuit, iar jocul să se reia.
