Arsenal a câștigat cu 1-0 meciul cu Newcastle și continuă să fie lider în Premier League. Golul lui Eberechi Eze din minutul 9 le-a adus ”tunarilor” atât de prețioasa victorie și acum echipa lui Mikel Arteta are trei puncte peste Manchester City, care însă are un meci mai puțin disputat. Între grupările antrenate de Mikel Arteta și Pep Guardiola se va duce, atât timp cât nu vor mai exista pași greșiți, o luptă a golaverajelor, în care orice gol - înscris sau primit - poate face diferența.

Manchester United s-a impus cu 2-1 în duelul cu Brentford, o victorie imensă în Premier League pentru „diavolii” lui Michael Carrick, care au marcat prin Casemiro și Benjamin Sesko. Manchester United este acum pe locul 3, peste Liverpool, cu patru etape înainte de finalul campionatului. ”Diavolii” veneau după un alt succes important, 1-0 pe terenul lui Chelsea. În Top 5 Premier League, cu locurile de Champions League, sunt acum Arsenal, City, United, Liverpool și Aston Villa.

Tottenham, cu Radu Drăgușin prezent în ultimele minute pe teren, a câștigat pe terenul codașei Wolverhampton Wanderers, scor 1-0. Joao Palinha a înscris golul victoriei pe finalul partidei, în minutul 82. Spurs a câștigat unde era obligată să câștige, dar rămâne pe același loc 18, direct retrogradabil în Championship. De 16 încercări a avut nevoie Tottenham ca să câștige un meci în Premier League în 2026! Pentru că până la succesul dramatic din week-end, 1-0 cu Wolverhampton, echipa lui Drăgușin avusese 6 egaluri și 9 înfrângeri.

