Înainte de startul galei, rivalii la titlu s-au pozat între ei. Valeriu Iftime a fost desemnat ”investitorul anului” și a venit la eveniment însoțit de fratele său. Nu a stat până la final și a plecat imediat după ce și-a primit premiul, deoarece a vrut să fie prezent la Botoșani, la meciul echipei sale cu Rapid (0-0).



Valeriu Iftime l-a pozat pe fratele său cu dinamoviștii



Frații Iftime s-au ”întreținut” cu dinamoviștii Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de startul evenimentului. Omul cu banii de la FC Botoșani i-a făcut chiar și o poză fratelui său cu cei doi tehnicieni de la Dinamo, iar momentul a fost surprins de reporterii Sport.ro, aflați la eveniment.



Tot în cadrul Galei Fanatik, Zeljko Kopic a fost desemnat antrenorul anului și a ținut un discurs în limba română pe scenă, spre surprinderea tuturor. A fost o premieră, motiv pentru care antrenorul croat a smuls ropote de aplauze din sală.



"Mulțumesc pentru acest premiu minunat. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes. Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public", a spus, vizibil emoționat, antrenorul roș-albilor.

