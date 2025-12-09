GALERIE FOTO Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan

Moment de pus &icirc;n ramă, cu rivalii la titlu &icirc;n prim-plan Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Personalități din lumea fotbalului românesc au fost prezente la ”Gala Fanatik”.

TAGS:
valeriu iftimeconstantin iftimeZeljko KopicFlorentin PetreDinamo
Din articol

Înainte de startul galei, rivalii la titlu s-au pozat între ei. Valeriu Iftime a fost desemnat ”investitorul anului” și a venit la eveniment însoțit de fratele său. Nu a stat până la final și a plecat imediat după ce și-a primit premiul, deoarece a vrut să fie prezent la Botoșani, la meciul echipei sale cu Rapid (0-0).

Valeriu Iftime l-a pozat pe fratele său cu dinamoviștii

Frații Iftime s-au ”întreținut” cu dinamoviștii Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de startul evenimentului. Omul cu banii de la FC Botoșani i-a făcut chiar și o poză fratelui său cu cei doi tehnicieni de la Dinamo, iar momentul a fost surprins de reporterii Sport.ro, aflați la eveniment.

Tot în cadrul Galei Fanatik, Zeljko Kopic a fost desemnat antrenorul anului și a ținut un discurs în limba română pe scenă, spre surprinderea tuturor. A fost o premieră, motiv pentru care antrenorul croat a smuls ropote de aplauze din sală.

"Mulțumesc pentru acest premiu minunat. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes. Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public", a spus, vizibil emoționat, antrenorul roș-albilor.

  • D7beb8ba 097c 43ce a5da 852ac4fa9cf2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandru Musi: "Dinamo mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară"

Marți, Musi a primit premiul pentru cel mai bun jucător U21 din România la Gala Fanatik. Invitat pe scenă, chiar în fața unei mese la care se aflau foștii colegi Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și David Miculescu, dinamovistul și-a descris actuala echipă drept "cea mai iubită din țară".

"Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune. Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel", a spus Alexandru Musi.

Musi a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive în tricoul lui Dinamo, după 17 meciuri. Internaționalul U21 s-a accidentat în noiembrie și a ratat derby-ul cu FCSB din weekend (0-0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!
Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă &icirc;n această seară &icirc;n Champions League! Meciurile &icirc;ncep de la 17:30
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: &rdquo;Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani&rdquo;
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: ”Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani”
Alte subiecte de interes
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a am&acirc;nat meciul FC Botoșani - FCSB: &rdquo;O dau pe interes!&rdquo;
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a amânat meciul FC Botoșani - FCSB: ”O dau pe interes!”
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: &rdquo;Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani&rdquo;
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: ”Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani”
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi &icirc;nainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Mai uşor de dirijat! Cornel Dinu, teorie surprinzătoare &icirc;n privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
"Mai uşor de dirijat!" Cornel Dinu, teorie surprinzătoare în privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!