Remus Achim a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a povestit, în cel mai recent episod, cum a fost experiența de a colabora cu mari campioni ca Simona Halep, Narcisa Lecușanu sau Adrian Mutu.

Întrebat de prezentatorul emisiunii ce a învățat de la acești trei mari campioni, dar și din interacțiunea cu componenții „Generației de Suflet,” Remus Achim a replicat punctual, menționând perseverența ca trăsătură de caracter.

Regizorul documentarelor VOYO a învățat de la sportivi, în primul rând, „perseverența”

„Consider că am învățat mult mai multe de la ei, în tot ce am filmat și am făcut cu ei. Primul lucru pe care l-am învățat de la sportivi e perseverența. Sportivii mari sunt perseverenți și muncesc foarte mult.

Ce faci când ai material mult, când ai mult de lucru? Muncești în continuare, pentru că ești perseverent și știi că o să reușești.

Un meci de fotbal știi clar că nu se termină în 90 de minute. Ultimele 2 minute durează mai mult decât...”, precizează Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro, transmițând ideea că timpul se comprimă atunci când tensiunea atinge cote înalte, în timpul meciurilor oficiale.

„Cred că am învățat de la sportivi să muncesc mai mult și să fiu perseverent în ceea ce fac,” a adăugat regizorul documentarelor sportive marca VOYO.