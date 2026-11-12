VIDEO EXCLUSIV Mutu, Halep, Lecușanu, sportivi cu documentare VOYO: ce a învățat regizorul Remus Achim de la cei trei campioni

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urmărește pe VOYO documentarele cu Simona Halep, Narcisa Lecușanu și Adrian Mutu!

TAGS:
regizordocumentare VOYOSimona HalepNarcisa LecusanuAdrian Mutu
Din articol

Remus Achim a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a povestit, în cel mai recent episod, cum a fost experiența de a colabora cu mari campioni ca Simona Halep, Narcisa Lecușanu sau Adrian Mutu.

Întrebat de prezentatorul emisiunii ce a învățat de la acești trei mari campioni, dar și din interacțiunea cu componenții „Generației de Suflet,” Remus Achim a replicat punctual, menționând perseverența ca trăsătură de caracter.

Regizorul documentarelor VOYO a învățat de la sportivi, în primul rând, „perseverența”

„Consider că am învățat mult mai multe de la ei, în tot ce am filmat și am făcut cu ei. Primul lucru pe care l-am învățat de la sportivi e perseverența. Sportivii mari sunt perseverenți și muncesc foarte mult. 

Ce faci când ai material mult, când ai mult de lucru? Muncești în continuare, pentru că ești perseverent și știi că o să reușești.

Un meci de fotbal știi clar că nu se termină în 90 de minute. Ultimele 2 minute durează mai mult decât...”, precizează Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro, transmițând ideea că timpul se comprimă atunci când tensiunea atinge cote înalte, în timpul meciurilor oficiale.

„Cred că am învățat de la sportivi să muncesc mai mult și să fiu perseverent în ceea ce fac,” a adăugat regizorul documentarelor sportive marca VOYO.

Adrian Mutu

  • Mutu u21
×
Mutu lucescu
Mutule
Mutu
Mutu chivu 281225
Mutu
Interviu mutu
Film mutu 021225 marica
Film mutu 021225 borcea
Film mutu 021225 mutu
Film mutu 021225 ioan becali
Film mutu 021225 ratz
Fata la joc mutu 28453140
Fata la joc mutu 27382755
Fata la joc mutu 24042528
Mutu
Mutu
ÎNAPOI LA ARTICOL

„E foarte greu”. Obstacolul întâmpinat de regizorul Remus Achim

Întrebat în legătură cu surplusul de material de calitate de care dispune, în momentul în care se vede nevoit să taie secvențe întregi, la montajul final, Remus Achim a dezvăluit că are în plan alcătuirea unui colaj cu anumite momente emoționante care au rămas în afara „peliculelor.”

„E foarte greu, pentru că, punând aceleași întrebări, într-o formă sau alta, sunt răspunsuri bune și foarte bune, de cele mai multe ori, dar trebuie să renunț la foarte multe lucruri.

Am un plan ca în câțiva ani să mai scot niște lucruri din materialele pe care le-am făcut, să reîmpachetez niște fragmente, pentru că sunt niște mărturii importante pe care oamenii le spun și e păcat de ele să nu le vadă.

E o emoție aparte când lucrăm la un astfel de proiect și rămâne foarte mult material frumos,” a adăugat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pe VOYO puteți vedea în direct și în exclusivitate toate cele 380 de meciuri ale sezonului din Premier League, dar și documentarele sportive cu „Generația de Suflet,” Simona Halep, Adrian Mutu și Narcisa Lecușanu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ULTIMELE STIRI
Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou
Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou
Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”
Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Cristi Chivu l-a convins și semnează! Contract până în 2031
Cristi Chivu l-a convins și semnează! Contract până în 2031
Mutare surpriză pregătită de PSV! Negocieri cu un „uriaș”, în timp ce Dennis Man este lăsat să plece
Mutare surpriză pregătită de PSV! Negocieri cu un „uriaș”, în timp ce Dennis Man este lăsat să plece
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”


Recomandarile redactiei
Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”
Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”
Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou
Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Andrei Rațiu, din nou pe lista Barcelonei! Detaliul care îi poate aduce transferul și suma cerută de Rayo
Andrei Rațiu, din nou pe lista Barcelonei! Detaliul care îi poate aduce transferul și suma cerută de Rayo
Cristi Pulhac și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Remus Achim, regizor: "Fiecare fotbalist din 'Generația de Suflet' e un erou! / Chiar dacă e plecat de la 6 ani din România, Rațiu are ceva deosebit, simte românește"
Remus Achim, regizor: "Fiecare fotbalist din 'Generația de Suflet' e un erou! / Chiar dacă e plecat de la 6 ani din România, Rațiu are ceva deosebit, simte românește"
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
În spatele camerei. Culisele filmărilor cu Mutu, naționala României, Halep și Lecușanu. Remus Achim e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
În spatele camerei. Culisele filmărilor cu Mutu, naționala României, Halep și Lecușanu. Remus Achim e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Narcisa Lecușanu, invitată la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Narcisa Lecușanu, invitată la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!